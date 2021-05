Nouveau coup dur pour CD Projekt Red. Le studio fait face à une situation sans précédent, et les polémiques s’enchaînent, notamment lorsqu’il est question des conditions de travail au sein de la boîte ou encore des bonus reversés aux développeurs. Aujourd’hui, Jason Schreier de Bloomberg nous apprend que Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Witcher 3, a quitté le studio après avoir été accusé d’intimidations.



Un départ important

Bloomberg a en effet appris que CD Projekt Red a mené une longue enquête interne pour des cas d’intimidation, de «bullying », selon un email en possession du site. Un commission a été ouverte concernant le cas de Konrad Tomaszkiewicz, mais l’enquête l’a jugé non coupable. Cependant, l’intéressé a tout de même démissionné. Il déclare alors :



« Néanmoins, beaucoup de personnes ressentent de la peur, du stress et un manque de confort en travaillant avec moi. » Il s’est ensuite excusé auprès des équipes pour « tout le mauvais sang qu’il avait causé ». Dans un mail destiné à des employés, il aurait alors déclaré qu’il allait travailler sur lui-même, et se dit triste de la situation :



« Changer de comportement est un long et tortueux processus, mais je n’abandonne pas, et j’espère changer. »



Voilà qui devrait encore causer pas mal de remous au sein du studio, qui doit décidemment régler autant de choses en interne que dans Cyberpunk 2077.