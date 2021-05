Bon nombre d'entre vous s'en foutent, mais c'est maintenant officiel, LRG devient enfin partenaire de Microsoft.

L'accord a été signé l'année dernière et devrait, en théorie, s'acter d'ici peu.

Nous devrions alors bientôt découvrir des jeux en tirage limité sur Xbox.

Peut être même des exclusivités comme le dernier Battletoads, espérons.

Une très bonne nouvelle selon moi.



Voila très exactement ce qui a été affirmé par les fondateurs de LRG lors du podcast Xbox Expansion Pass :



"Nous faisons de très bons progrès. Nous sommes officiellement partenaires de Xbox, donc nous espérons avoir plus à révéler bientôt. L'accord a été signé l'année dernière mais il a fallu beaucoup de temps pour obtenir et remplir la paperasse, car Xbox veut que nous fassions d’abord certaines choses… Nous travaillons avec Bethesda tout le temps, et Microsoft vient d'acheter Bethesda, et c'est vraiment étrange que les versions de DOOM que nous avons faites ne soient pas sur Xbox, cela n'a aucun sens.



Nous travaillons avec Double Fine assez souvent, et on a sorti quelques-uns de leurs jeux. Il est donc étrange que ces jeux ne soient pas disponibles sur Xbox, car le studio (a été racheté). Donc, je pense que l'une de nos grandes initiatives initiales sur Xbox sera de corriger ces choses. J'espère que tout sera réglé et que nous pourrons vraiment commencer à aller de l'avant avec Xbox."