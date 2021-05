Avant que vous ne posiez la question, pour ceux qui ne savent pas, Walmart est une entreprise de grande distribution américaine. Nous européens ça ne nous concerne pas tellement, ou presque, c'est toujours bon à savoir.C'est toujours lors du procès Epic VS Apple qu'un nouveau document datant de 2019 a été présenté, cette fois ci détaillant le projet de Walmart de créer leur service de cloud-gaming, nom de code "Project Storm" qui pourrait concurrencer Microsoft (Xcloud), Google (Stadia) et Amazon (Luna). Leur plan comprenait le partenariat avec l'Epic Games Store, mais également tous les autres stores (Uplay, Steam, Origin, Bethesda Store et Battle.net).Walmart n'a toujours pas communiqué ce projet qui vraisemblablement aurait été perturbé par la pandémie en 2020. Mais un représentant d'Epic Games avait testé une beta en 2019 et avait trouvé l'expérience plutôt bonne.