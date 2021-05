Hello ! Malgré ses ventes, Cyberpunk 2077 ne s'est visiblement pas vendu autant qu'espéré. Selon Jason Schreier, cela n'a pas empêché certains membres haut placé de l'entreprise de recevoir des bonus allant de 4 à 6 millions de dollars.Bon, ce n'est pas spécialement étonnant, mais la suite est moins marrante.En effet, des salariés auraient annoncé avoir reçu des bonus allant de 4.000 à 20.000$. Et ils espéraient avoir plus, avoir travaillé 5 ans sur le jeu, surtout que ce bonus devait être en corrélation avec le chiffre d'affaire du jeu, qu'ils pensent qu'il aurait été plus important en repoussant la date de sortie du jeu...Mais bon, je serais tenté de dire que jusque là, tout n'est pas si noir que cela. Mais le dernier soucis provient de cette information :- Un PR de CDProjekt aurait annoncé que le bonus moyen est de 34.000$- Et surtout... Que CD Projekt a reversé 29,8 millions de dollars de bonus à ses salariés.Encore une fois, on pourrait applaudir tout cela sauf que :- 865 salariés sont concernés par ces bonus.- 28 millions de dollars de bonus (parmis ces 29,8 millions de dollars) ont été reversé à... 5 membres hauts placés de CD Projekt...Alors je connais l'ultra capitalisme, mais si ça s'avère exact, c'est vraiment petit et humainement dur à accepter. Mais bon, la répartition des ressources dans les entreprises est problématique depuis des années, il en a toujours été ainsi.Je vous ai mis la source ci-dessous.