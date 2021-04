Hello.Je me suis "amusé" à tenter de faire une petite cartographie des jeux exclusifs Xbox (PC / One et Series) pour l'année 2021, histoire d'avoir les idées plus claires.J'ai décidé de partager cette liste avec vous !Microsoft Flight SimulatorExo OneThe GunkHalo InfiniteThe Last StopLakeScornShe Dreams ElsewhereShreddersSong of IronTunicTwelve MinutesThe Wild at HeartAdiosThe Artful EscapeThe AscentThe Big ConCrossfireXDead Static DriveEcho GenerationExoMechaLittle Witch in the WoodsThe MediumRPG TimeSableUnexplored 2: The Wayfarer’s LegacyWarhammer 40K: DarktideWay to the WoodsS.T.A.L.K.E.R.2Connaissez-vous d'autres jeux prévu pour cette année dans l'univers Xbox ?