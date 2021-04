En 1995, j'étais ébahi par Toy Story au cinéma, avec des images de synthèse d'une qualité jamais vu !En 2021, Ratchet and Clank arrive à nous donner un rendu incroyable, clairement du niveau des films d'animation, le tout en temps réel... J'en suis encore sur le cul ! Toutes mes félicitations à Insomniac Games pour nous proposer cela !J'en peux déjà plus d'attendre de mettre ma main sur la manette (haptique) de ma PS5 pour jouer à ce jeu ! Vivement !

posted the 04/29/2021 at 09:33 PM by suzukube