Je vais travailler dans un studio qui est un peu différent de celui auquel je suis habitué. Je vais également aborder le développement d’un point de vue différent de celui que j’ai connu par le passé. Mes dernières expériences ont été très excitantes, mais j’ai hâte de m’épanouir davantage dans mon nouveau poste (…) Il se peut qu’il y ait une distance entre moi et tout le monde à la Fighting Games Community (FGC) pendant un certain temps. Je serais peut-être absent des jeux de combat pendant une durée indéterminée, mais j’ai hâte de passer du temps avec vous à nouveau lorsque j’en aurai l’occasion. J’apprécie votre soutien continu.

Cantonné à un rôle de producteur ultra-privilégié pendant près de trois décennies, Yoshinori Ono est désormais prêt à viser plus haut dans la hiérarchie de l’industrie vidéoludique au Japon puisqu’il est désormais président et directeur des opérations du studio japonais DelightWorks à la place du fondateur Akihito Shouji qui se prépare à devenir chef exécutif de la direction.Pour le nouveau chapitre de sa carrière, l’ancien homme fort de Capcom va officiellement se détacher des jeux de combat pour explorer de nouveaux domaines, une volonté qu’il avait déjà voulu expérimenter avec Deep Down sur PS4 avant son annulation.