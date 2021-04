En tout cas c'est ce que affirme plusieurs insiders de renommé international..Jeff Grubb, Rand Al Thor, et Jez Corden pour ne citer qu'eux, affirment que le jeu Starfield de Bethesda est carrément en phase de débug, et polissage pour une sortie prévue en 2021, et uniquement sur XboxÇa se passe ici sur la vidéo à partir de 1:34:10Et sur les comptes Twitter des concernés.Bien sûr dispo dans le Gamepass Day oneFaut-il y croire ? Je sais pas, je sais plus..