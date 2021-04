Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir vos avis car j'hésite entre la compilation de Bioshock et Borderland sur Switch. Le seul FPS auquel j'ai joué (toujours sur Switch) c'est Wolfenstein New Colossus. Je cherche un bon défouloir après avoir terminé Mario 3D world. Lequel me conseilleriez-vous? merci à vous

Who likes this ?

posted the 04/23/2021 at 07:05 AM by guchisan