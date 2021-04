J'ai une opinion sur quelque chose qui pourrait intéresser votre public, et cela pourrait faire s'énerver certains d'entre eux. Si vous aimez un jeu, achetez-le au prix fort. Je ne compte plus les fois où j'ai vu des joueurs dire : « Oui, je l'ai pris en soldes, je l'ai eu via le PS Plus ».



Ne vous plaignez pas si un jeu n'a pas de suite s’il n’était pas soutenu à son lancement. God of War avait réalisé des millions de ventes au lancement et, vous le savez, ce n'était pas le cas de Days Gone. Je parle juste pour moi, en tant que développeur, je ne travaille pas pour Sony, je ne sais pas quels sont les chiffres.



Je peux vous dire que lorsque nous faisions Siphon Filter: Dark Mirror sur PSP, nous nous sommes fait tellement avoir, parce que le piratage existait et que Sony n’était pas vraiment au courant de ce que le piratage faisait aux ventes.



Et nous leur montrions des torrents, un site avait 200 000 exemplaires de Dark Mirror en cours de téléchargement. Si je me souviens bien. Les chiffres pourraient être faux, mais quoi qu’il en soit, j’étais énervé à ce sujet à l'époque, j’étais comme « c’est de l’argent de ma poche ».



Je pense donc que l'engouement grandissant autour d'un jeu n'est pas aussi important que si vous l'achetez au prix fort. Parce que si vous l'avez fait, cela aide directement les développeurs.



Gamergen

Days Gone n'aura pas autant brillé que God of War, Horizon: Zero Dawn ou Marvel's Spider-Man sur PlayStation 4, Sony n'a jamais communiqué sur les chiffres de ventes du jeu de Bend Studios (Syphon Filter), même si d'après certains analystes, ils sont bons. Malheureusement, d'après une récente rumeur concernant plusieurs jeux Sony, une suite n'est pas prévue, les fans sont tristes.Et le directeur créatif de Days Gone est lui aussi triste. John Garvin, qui a quitté Bend Studios, s'est récemment entretenu avec le game designer David Jaffe (concepteur des premiers God of War) dans une interview à retrouver sur YouTube. Et lorsque le sujet de la PlayStation Plus Collection, qui inclut Days Gone, est venu sur le tapis, il n'a pas retenu ses propos :