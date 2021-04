Days Gone : John Garvin revient à son tour sur son départ de Sony Bend

L'affairese poursuit avec aujourd'hui le vétéran John Garvin qui intervient à son tour sur la chaîne Youtube de David Jaffe non pas pour évoquer(dont l'annulation est désormais un secret de polichinelle) mais pour faire une sorte de compte-rendu post-mortem, et pas tant sur le premier épisode mais sur sa carrière au sein de Sony Bend.Car Garvin a quand même passé 24 ans chez Bend, depuis la création du studio, jusqu'à atteindre le statut de directeur créatif en plus de celui de scénariste, jusqu'à son départ peu après la sortie de. Officiellement, l'homme était parti se ressourcer dans d'autres activités qui lui tenaient à cœur et il y a évidemment une part de vérité, preuve qu'il annonce avoir pu écrire trois bouquins depuis deux ans.Mais aujourd'hui, il se montre un peu plus précis en avouant avoir été démis de ses fonctions par Sony lui-même, sans même reprocher quoi que ce soit à ses patrons tant il annonce qu'il ne parvenait plus à gérer ses fonctions dans un studio qui n'avait plus aucun rapport avec ses débuts en terme de dimension : rien que pendant le chantier du précité, le nombre d'employés a quasiment quadruplé (45 à 120 employés).Car un développement aussi lourd (6 ans) est sujet au crunch et à la gestion du personnel, chose relativement accessible dans un petit studio et beaucoup moins quand ça dépasse la centaine de têtes, devenant ingérable pour un homme qui reconnaît ne pas être « franchement sociable » et ayant suivi quelques formations pour améliorer sa façon d'interagir avec les autres, en vain. Résultat, de véritables pétages de plomb, de nombreux coups de gueule devant l'effectif et déjà l'envie de faire ses valisesDonc John Garvin ne peut aujourd'hui rien dire surou toute autre activités de Bend, n'ayant plus mis un pied dans le studio depuis deux ans. Il ajoute néanmoins que si vous voulez des suites, il faut savoir acheter un jeu au prix fort plutôt que d'attendre des promotions ou une proposition dans le PS Plus, sans forcément parler du cas(lancé dans un sale état) mais de l'industrie en général.