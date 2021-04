Salut a tous, j'ai tenté toutes sortes de trucs plus ou poins farfelu pour réduire le bruit de ma ps5, qui n'était pas fort mais aigu, et me acouphènes ne m'aidaient pas a supporter tout sa. Bref, j'ai finalement trouvé LA solution. J'ai acheté un ventillo sur egamephone.com, site en asie mais avec paypal pas de risques. J'étais assez dubitatif mais le résultat est là ! Oreille collé sur la console, je l'entend a peine ! 65euro c'est un peu la douille mais sa m'évite le sav. Je met le lien en source pour ceux que sa intéresserait. Bon jeu a tous !

posted the 04/15/2021 at 11:30 AM by nero67