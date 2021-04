Le problème avait été repéré il y a un mois de cela sur Twitter , sans trop faire de vagues. Depuis, d'autres utilisateurs ont rassemblé de leur côté de preuves prouvant cette allégation. Un problème pour l'instant mineur, tant que le PlayStation Network continue de prendre en charge la PS4 (et PS3), mais à relever tout de même.Pour rappel, la batterie CMOS permet d'alimenter la carte mère de la PS4 et également d'accéder au BIOS de la console. Mais il semblerait que cette petite batterie ait un autre pouvoir si elle venait à être retirée ou défectueuse : empêcher purement et simplement de jouer hors ligne.avait lancé l'alerte il y a un mois et demandait alors aux détenteurs de PS4 volontaires de l'aider à corroborer ses dires afin d'éventuellement sensibiliser Sony sur le sujet. Un utilisateur a par la suite pris sur lui d'acheter une PS4 Slim et a retiré la fameuse batterie. Le résultat fut sans appel, la console affichant le code d'erreur CE-30391-6 sur un écran bleu au lancement en mode hors-ligne de tout jeu physique ou numérique.Quand bien même il est tout à fait possible de remplacer une batterie CMOS défectueuse, une telle situation pose toutefois question. Lorsque Sony décidera tôt ou tard de mettre fin au support du PlayStation Network sur PS4, cela laissera potentiellement 115 millions de consoles sur la touche. Une situation qui trouve un certain écho suite à l'arrêt du service PlayStation Store sur PS3, PSP et Vita.Lance McDonald, notamment connu pour la création d'un mod permettant de profiter de Bloodborne en 60 fps, depuis supporté plus ou moins officiellement, a également prêté son concours à la présente discussion. Selon lui, l'impossibilité de jouer hors ligne en l'absence de batterie CMOS est liée au système de Trophées, requérant que l'horloge système interne soit à la bonne heure. Or, si la batterie CMOS est inactive, il est impossible de changer la date et l'heure système.À la suite de ces révélations, de nombreux utilisateurs de PS4 espèrent un correctif de la part de Sony afin de remédier à ce problème. Un espoir plutôt fondé, compte tenu de la popularité de la console, mais dont la décision finale demeure entre les mains seules du constructeur japonais.