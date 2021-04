Multi machines

Kingdom Hearts IIIJe n'ai jamais finis un seul Kingdom Hearts, pour être franc, j'ai même juste joué un peu au premier avant que ça ne me saoule, mais c'était une époque où j'avais énormément de mal avec les productions Square (vous me direz ça n'a pas vraiment changé depuis mais je suis plus ouvert tout de même). Alors au risque de ne pas trop suivre vu que je n'ai pas fais les préquelles (mais vu leur prix sur le live je fais l'impasse) je me suis lancé tout de même dans ce 3ème volet, en espérant apprécier tout de même le jeu !!!+ Les personnages Disney ont un rendu absolument somptueux (Donald et Pat Hibulaire m'ont bluffé). Je suis resté sur le cul tant leur modélisation est extra. Il y a des moments, le niveau de Raiponse par exemple, où l'on a vraiment l'impression de se retrouver devant le dessin animé d'origine. Enorme.+ Animation des personnages fabuleuse. Il suffit de les voir bouger, surtout les personnages Disney pour se rendre compte du travail exceptionnel de Square Enix à ce niveau !! C'est bourré de petits détails un peu partout, les vêtements qui bougent, la gestion des masses typiques de Disney ...+ L'image est super propre sur One X. Pas d'aliasing, de pixelisation, ... ça participe à l'immersion et l'impression d'être dans un dessin animé !!+ Musiques magnifiques qui collent bien aux univers. On aime ou on aime pas, c'est sur, mais une chose est claire, c'est qu'elles sont en adéquation avec les univers traversés.+ Certains décors sont superbes !! Le magasin de jouets m'a laissé sur le cul, la ville de Raiponse aussi (bien qu'elle ne soit pas grande).+ Excellente durée de vie. Le jeu est assez long pour en profiter.+ Pas mal de missions intermédiaires sans que ça parte en couille dans tout les sens. Contrairement à beaucoup de jeux qui nous demandent de chercher 500 trucs dans chaque niveau, ici ça reste limité pour ne pas devenir lourdingue.+ Malgré les difficultés à rentrer dans le jeu, une fois pris dedans il faut dire qu'il parvient à nous faire oublier ses défauts pour refiler du plaisir+ Scénario travaillé et complexe ...-... Mais impossible à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas fais les premiers. De plus il y a un mélange vraiment bizarre entre le scénar très complexe et le côté ultra nian nian du jeu (certains passages sont dignes de la niaiserie de Star Ocean IV). Je ne sais pas trop sur quel pied danser par moment.- Commandes peu instinctives et non modifiables. Alors ça c'est au gout de chacun, mais moi appuyer sur B pour sauter et A pour attaquer je n'y arrive pas (même passé plusieurs heures je mélange les boutons). Et impossible de changer comme on veut (2 configurations seulement et aucune ne me va).-Interface bordélique, surtout sur le système de compétence. On ne sait même pas s'il faut remplir la barre de points ou la vider pour équiper les compétences (leur point orange n'étant pas particulièrement explicatif). En allant voir sur le net je me suis rendu compte que je n'était pas le seul à avoir galérer car j'avais tout déséquipé au lieu d'équiper !! Comme quoi on est loin de l'instinctif sur ce jeu.- Inversion de l'Axe Y qui se fait un peu n'importe comment. Il y a je ne sais combien d'options à modifier pour que ça marche sur tout sinon c'est inversé pour la caméra, mais pas pour le vaisseau, le tir, ...- Générique pop au début à vomir !!! Mon dieu mais qu'est ce que c'est que cette horreur ...- Jouabilité assez rigide. Je trouve que l'ensemble manque de fluidité, que ce soit dans les combats (toujours aussi brouillons que dans les premiers volets par moment), ou les mouvements de Sora comme le saut qui a une drôle de façon de se déclencher. On s'y habitue, mais pendant les premières heures, c'est très space !!!- Caméra à la rue par rapport à l'action, que ce soit en mode ciblage ou non !! De plus il y a un effet fisheye désagréable quand ça tourne. On s'y habitue à la longue mais quand même, c'est pas top !!- Graphismes décevants par moments. Je suis sur One X et à l'exception des personnages Disney qui sont pour la plupart vraiment réussis, les décors sont eux parfois pauvres et ne compensent à aucun niveau (animation, effets, végétation, ...). Je m'attendais à bien mieux.-Les phases en vaisseau vraiment pas terribles. Déjà on retrouve les commandes totalement rigides des phases en personnage, ensuite le niveau limitant haut et bas est désagréable à appréhender, les tirs sont complètement aléatoires concernant la profondeur où ça touche ou pas (un coup il faut être à 5m d'un rocher, un coup ça marche à 15 ...) !!- Des chutes de framerate incompréhensibles. Bon le jeu n'est pas un étalon technique déjà, mais en prime ça se permet de ralentir par moments, y compris pendant certaines cinématiques !! Le comble !!-Les personnages de Square Enix toujours aussi clichés. Je ne suis pas fan de leur design en général, et Kingdom Hearts n’échappe pas à la règle. Mais là par moment ils sont vraiment dégueulasses, comme si le designer avait obligation de mettre un grand nombre de mèches vivel dop partout.-Le temps de chargement abominables. Je n'avais pas vu ça depuis Recore !! Il y en a toutes les 10 min (portions de niveaux, lancement de cinématiques, parfois même en pleine cinématique, quand on meurt, ...) et en plus ils sont super longs.-Trop, beaucoup trop de cinématiques. C'est long, souvent chiant, en plus à chaque changement de lieu de cinématique on se tape un temps de chargement ...Au final, bien que j'ai eu du mal à me mettre dedans j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir à jouer à ce Kingdom Hearts. Pas mal de couacs nous rappellent que l'on est bien sur cette saga (car déjà existants avant, mais le jeu à un cachet qui parvient à accrocher tout de même et passer au delà des défauts. Après plusieurs heures de jeu (un nombre assez conséquent tout de même), je me suis dis que j'allais enfin finir un KH. Et puis je suis arrivé au niveau de Pirates des Caraibes. Je suis d'abord resté sur le cul concernant le design de ce niveau, absolument incroyable, surtout niveau rendu des persos, mais qui m'a rebuté par son monde plus ouvert. Du coup j'ai lâché, et impossible de revenir dessus pour le moment !! Vraiment dommage. Bref, KHIII ne déplaira pas aux fans de la première heure, il pourra quand même accrocher certains réticents, mais certaines tares parfois anciennes, ne lui permettent toujours pas de le rendre aussi mémorable qu'il le pourrait. Dommage.