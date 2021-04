Bonjour à tous,J'ai écrit un petit article pour vous sensibiliser à la discrimination que les femmes subissent dans l'eSport, et plus globalement dans la scène du jeu professionnel (Twitch notamment).Ça se passe ici : https://otakugame.fr/la-place-de-la-femme-dans-lesport/ Vous avez même un bot qui peut vous lire l'article =) !

Who likes this ?

posted the 04/06/2021 at 03:40 AM by suzukube