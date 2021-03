Vous voulez voir une conséquence "marrante" de la fermeture du store et donc... De la disparition du dématérialisé sur PS Vita ?Et oui, certains jeu vont virtuellement se rarifier, et faire atteindre des plafonds à certains jeux physique, et ça n'ira pas en s'arrangeant.Les bienfaits du dématérialisé existaient donc bel et bien