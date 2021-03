Je me suis créée un compte Playstation en ligne le mois dernier, alors que je n'ai pas de console PS4 ni PS5, comme ça j'ai pu récupérer Ratchet & Clank gratis puis maintenant Subnautica, Abzu, The Witness, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Moss, Astro Bot Rescue Mission, Thumper, Paper Beast puis ensuite Horizon Zero Dawn en avril, le tout dans le cadre du programme Play at Home.Comme ça hop là si j'me prends une PS5 un jour (j'y songe) j'aurais direct pleins de jeux gratuits !Sans oublier : The Last of Us Remastered, God of War, The Last Guardian, Uncharted 4 : A Thief’s End, Detroit : Become Human, Bloodborne, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Until Dawn, Monster Hunter World, Days Gone, Mortal Kombat X, Persona 5, Batman : Arkham Knight, Fallout 4, Resident Evil 7 Biohazard, Infamous : Second Son, Final Fantasy XV Edition Royale, Call of Duty : Black Ops III – Zombies Chronicles Edition, Battlefield 1 qui sont également offerts quand tu es abonné au PS+ dans le cadre du programme Collection PS+ !Ça fait quand même déjà une bonne trentaine de jeux gratuit (dont certains font partie des meilleurs jeux de la gen) quand tu additionnes le tout sans compter encore les autres jeux qui vont être bientôt offerts en plus dans le cadre de ce programme Play at Home : ils ont annoncé qu'ils continueraient à offrir d'autres jeux durant plusieurs mois.Moi qui n'ai jamais été un gros joueur de jeux Sony je vais pouvoir me faire plaiz tranquillou avec tout ça si j'me prends une PS5 un jour alors !J'me dis que c'est juste dommage que je n'y ai pas pensé plus tôt, j'aurais pu avoir Journey et Uncharted : The Nathan Drake Collection offerts aussi dans le cadre de ce même programme l'an dernier.Enfin bref en tout cas s'il y en a parmi vous qui pense se prendre également une PS5 (ou même une PS4) à l'avenir j'vous conseille ce "bon plan radin" !