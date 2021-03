Le rêve de nombreux joueurs PS5 est en train de se réaliser...Enfin presque, car il faut utiliser le Lance McDonald's PS4 pour avoir les 60 fps, et de l'AI upscale sur la vidéo du gameplay que vous allez alors utiliser... Donc, non, pas de temps réel pour vousMais le résultat transcende littéralement le natif 1080p 30fps, vous ne trouvez pas ?

Who likes this ?

posted the 03/25/2021 at 08:24 PM by suzukube