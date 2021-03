« Nous recherchons un Lead Writer pour le développement d’un nouveau titre non-annoncé ! Si vous aimez collaborer avec des développeurs talentueux pour créer des jeux définissant le genre, rejoignez-nous et nous vous embarquons dans un nouveau voyage. Le candidat idéal maîtrise la narration et comprend parfaitement le mariage entre le gameplay et la narration. Cet individu sera chargé de créer des intrigues puissantes, des arcs de personnages forts et des dialogues convaincants, tout en maintenant une concentration égale sur la construction et le développement de l’équipe de rédaction. »

Ça ne chôme pas chez Sony Santa Monica Studio. En effet, en plus de travailler sur le très attendu God of War Ragnarök, les équipes oeuvrent également sur un jeu qui n'a pas encore été annoncé. Strictement rien n'a filtré sur le projet, mais on sait qu'il s'agit d'une nouvelle licence et que le studio - en janvier dernier - était à la recherche d'un directeur artistique. Aujourd'hui, on apprend qu'une autre fonction tout aussi importante est ciblé : celui de scénariste.Voici l’annonce en questionDes mots qui rendent ce titre particulièrement alléchant…Néanmoins, difficile de deviner de quoi il s’agit avec des informations aussi minces.[/img]