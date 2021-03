Je fais parti de ceux qui ont accueilli l'achat de Bethesda par Microsoft du bon œil. Des exclusivités de cette ampleur pourrait me faire franchir le pas.

En revanche je ne suis toujours pas convaincu par le fait que les jeux soient réellement exclusifs à l'écosystème Xbox/Pc. Toutes les déclaration de Spencer sont floues et rien n'est jamais admis clairement.

Sa dernière déclaration sur le sujet me laisse dubitatif :



" Je ne peux évidemment pas m'asseoir ici et dire que tous les jeux Bethesda seront exclusifs [aux consoles Xbox], parce que nous savons que ce n'est pas vrai. Il existe des obligations contractuelles que nous allons respecter, comme nous le faisons toujours dans ces circonstances. Des jeux existent sur d'autres plateformes, et nous allons les soutenir sur celles-ci. Elles hébergent des communautés de joueurs, nous les apprécions, et nous allons continuer à nous investir pour elles. Même à l'avenir, nous pourrons honorer d'autres engagements ou poursuivre certains héritages sur d'autres plateformes. "



J'ai pour l'instant du mal à définir quelle politique va concrètement être adoptée par Xbox.

Est ce qu'on se dirige juste sur des exclusivités temporaires ? Est ce qu'il s'agit exclusivement d'alimenter le Gamepass sans pour autant priver la concurrence de l'apparition des jeux sur leurs plateformes ?