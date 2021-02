Pyra/Mythra, la nouvelle combattante de #SmashBrosUltimate, via une présentation animée par le directeur Masahiro Sakurai qui dévoilera aussi la date de sortie de ce nouveau contenu !

https://twitter.com/NintendoFrance/status/1364576314682925060

Nintendo USA précise ça en plus :The presentation will be roughly 35 minutes long, and there will be no further new fighter announcements.La présentation durera environ 35 minutes et il n'y aura plus d'annonces de nouveaux combattants.