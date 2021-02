No van a tener que aguantar hasta el Pokémon Day el 27 de febrero para las grandes noticias que han estado esperando.

Nos vemos la próxima semana. pic.twitter.com/wNtWg9XKjm



Traduction : Ils n'auront pas à attendre la Journée "Pokémon" le 27 février pour la grande nouvelle qu'ils attendaient.

On se voit la semaine prochaine.



— Centro Pokémon (@CentroPokemon) February 18, 2021

Actugaming

Cela fait quelques mois que l’on attend des nouvelles d’un potentiel remake des version Diamant et Perle de Pokémon, et puisque le Pokémon Day approche, tout s’intensifie. Il y a plusieurs semaines, nous vous rapportions qu’un site espagnol affirmait que ce remake était bien en cours et qu’il serait révélé le 27 février prochain, mais il se pourrait que ce soit même plus tôt. Prenez tout ce qui suit avec d’énormes pincettes, étant donné que rien n’est confirmé pour le moment.Un Pokémon Direct cette semaine ?Toujours selon le site Centro Pokémon, qui réitère sa première affirmation, un nouveau jeu Pokémon devrait être annoncé cette semaine, avant ce week-end qui marquera les 25 ans de la série. Le site persiste et signe quant à un remake des épisodes Pokémon Diamant et Pokémon Perle.