Naoki Yoshida a participé a une emission de radio, ce qui a permis d'apprendre quelques nouvelles miettes d'infos- "Final Fantasy XVI sera très orienté vers l'action... action et scenario."- "Nous voulons vraiment que les joueurs apprécient l'histoire, c'est pourquoi nous préparons un mode pour les joueurs qui veulent se concentrer sur l'histoire."- "Je suis de la génération qui a joué à la série Final Fantasy depuis le premier jeu, j'ai presque la cinquantaine. Je pense que les "Warriors of Light" (les fans donc) ont grandi dans leur propre monde, et c'est pourquoi je veux créer un monde qui passionne aussi ceux qui connaissent les bons et les mauvais côtés de la réalité. Je crois qu'il y a certaines difficultés qui sont vécues quand on devient adulte, donc je veux faire du thème principal quelque chose que ceux qui aiment les Final Fantasy et comprennent le monde reel peuvent encore apprécier, en tirer quelque chose et y réfléchir."