( 27 Positives / 24 Mitigées / 2 Négatives)GameSpot 9/10God is a Geek 8,5/10IGN 8/10Dernier jeu des parents d'Observer_ et Layers of Fear, The Medium abandonne la vue subjective pour quelque chose de plus cinématographique et proche des survival-horror des années 90, à base de plans fixes. On y suit les aventures de Marianne, une medium capable de voir deux réalités en même temps, la nôtre, et celle des morts, qu'elle aide à faire partir. Elle va alors mener l'enquête sur les origines de ses pouvoirs dans un ancien centre de vacances soviétique, théâtre de bien des horreurs dans le passé. Si l'aventure est plaisante à suivre, son scénario se montrera tout de même des plus alambiqués, et si le tout est là aussi très beau, notamment dans les passages en extérieur, avec un design charmant, la technique n'est pas sans faille et de nombreux petits défauts graphiques se glissent dans le tableau tel un caillou dans la chaussure. Aussi, niveau gameplay, si l'idée de voir deux mondes en même temps était plutôt intéressante, en vérité, elle n'est pas si originale et bien exploitée que cela, et les énigmes étant relativement simples. Néanmoins, pendant les 10 heures qu'a duré notre expérience avec The Medium, nous avons passé un très bon moment. Si les jeux narratifs vous intéressent, de près ou de loin, on vous le conseille chaudement.S'il n'est pas tout à fait le grand jeu qu'on aurait pu espérer, The Medium constitue tout de même une aventure attachante, qui se laisse parcourir avec plaisir. Quant à la mécanique de double réalité si prometteuse et attendue, elle sert incontestablement l'ambiance et la mise en scène mais ne révolutionne finalement pas grand-chose en termes de gameplay. Enfin, malgré quelques efforts bien réels (RTX et HDR notamment), l'aspect technique évoque plus un budget AA que AAA. A vous de voir si l'achat à plein tarif se justifie, selon vos goûts et vos moyens, mais une chose est sûre : si vous êtes abonnés au Game Pass, il ne faut pas hésiter une seconde à installer le jeu, qui reste dans le haut du panier malgré ses quelques imperfections.La Bloober Team délivre un thriller psychologique et surnaturel aux multiples influences maîtrisées, et au récit à la fois sombre et touchant. The Medium est une œuvre artistique à part entière, à la fois visuelle et musicale, dont l’univers mérite d’être parcouru. Le studio polonais parviennent également à tirer profit de cette dualité ludique entre les plans physique et spirituel sans pour autant innover outre mesure au cours d’une aventure linéaire. La menace qui pèse sur Marianne, aussi intense soit-elle par instant, perd quant à elle trop souvent en intensité pour marquer durablement les joueurs. The Medium est en définitive une expérience horrifique “arty” à l'image des précédentes productions des développeurs.