-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pilier du cinéma d'animation, on ne présente plus le. Élevés au rang de maîtres, ses deux fondateurs,et, sont à l'origine d'innombrables classiques tels que... et j'en passe !Ce que l'on connaît moins, c'est les liens plus ou moins directs qui existent entre le studio japonais et le monde du jeu vidéo.Bien souvent, lorsque l'on associeet le jeu vidéo, on pense tout de suite à. Sans doute à juste titre, puisque cette collaboration aveca apporté un jeu de qualité, qui a rencontré un certain succès critique et commercial.Cependant, on oublie parfois que ce projet a débuté sur(en exclusivité au Japon) avec un concept novateur. Le jeu était vendu avec un énorme grimoire auquel il fallait se référer pour avancer. Il contenait par exemple les symboles à dessiner sur l'écran tactile permettant de lancer des sorts, mais aussi un grand nombre de renseignements sur leEn réalité, l'histoire duavec le jeu vidéo ne s'arrête pas à ce titre. On peut la découper en 3 phases : les jeux à licence, les collaborations avec Ghibli ou des membres du studio, et les jeux à inspirationCette partie concerne en fait essentiellement ce qu'on appelle les, c'est-à-dire les films ou séries sur lesquels ont travailléet, juste avant la création du studio. Je précise que ces derniers ne sont bien évidemment impiqués d'aucune façon sur la conception de ces jeux. Il s'agit simplement de titres voulant surfer sur le succès de certaines licences.On y trouve d'obscurs jeuxDuUne énorme quantité de jeux, dont le filma été réalisé parC'est donc à cette catégorie qu'appartient. Sur ce projet, le studio japonais a produit les séquences animées du jeu, et a inspiré d’une manière générale la direction artistique. Les musiques sont de, le compositeur fétiche deMais le premier jeu impliquant un membre du staff, c'estsur. Il s'agit dequi a occupé des postes de, d’et dechezPouril travaillera sur la direction artistique, le design des personnages et il établira lesLe jeu est un, avec des thématiques qu'on pourrait trouver dans les longs métrages de, à savoir la relation entre les Hommes et la nature, mais aussi des histoires mystiques avec des créatures divines. Lepioche du côté de, avec un système de capture de monstres.La collaboration avecsera renouvelée pour un deuxième épisode surAu début des années 2000,a participé à un autre jeu, qui repose sur un concept original faisant appel à la créativité du joueur.Le principe est de créer nos propres créatures, les, en les dessinant directement à l’écran. La forme, la taille et les couleurs choisies vont définir les capacités et les statistiques de notre création. Ensuite à nous de les utiliser pour combattre !est mentionné pour l’animation, notamment pour celle du générique de fin. Certainsauraient été conçus directement par le studio.chez, occupait le poste de directeur artistique sur. Il aurait supervisé ledes personnages et la conception des environnements.Les œuvres duont un fort potentiel universaliste, elles touchent toutes les générations et des cultures très différentes au travers le monde. Certains ont littéralement grandis et se sont développés avec ces œuvres. Il n'est donc pas surprenant de voir qu'aujourd'huiest devenu une véritable source d'inspiration, et notamment dans le domaine du jeu vidéo.C'est par exemple le cas de, un, fortement inspiré de, lui-aussi inspiré du travail desuret parA la sortie de, beaucoup avait relevé des références à Ghibli, notamment à, comme par exemple cette créature faisant penser auIl y a beaucoup à découvrir de cette relation entreet le jeu vidéo. J'ai essayé ici de vous en faire un bref aperçu. Pour plus de détails sur les titres cités, et pour en voir plus encore, je vous dirige vers ma vidéo ci-dessous, dédiée au sujet.