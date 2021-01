Super Nintendo ou Mega Drive ? Xbox 360 ou PS3 ? La Wii U se mesures t'elle à la Xbox 360 ou à la PS4 ? Autant de question qui trouveront leurs réponses dans cette vidéo ^^ !Juste un truc : Je ne considère pas les consoles en génération par rapport à leur puissance, donc la Switch est la console de 9 ème génération de Nintendo pour moi (et ouvrira le balle de la 10 ème génération avec leur prochaine console).Après... Nintendo et sa stratégie de l'Océan Bleu ont un rythme qui leur est propre en vrai donc... Wala.

posted the 01/10/2021 at 09:29 PM by suzukube