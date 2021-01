L'heure est grave. A l'heure où le Brexit est enfin officialisé, une petite (trop grande) communauté résiste encore et toujours à l'entarteur. Les Tontons Frangleurs comme ils se font appeler. Traitez-moi de réac', de rabat-joie, desi vous voulez mais y a quand même plus sérieux que le Covid en ce moment : les anglicismes dans les tests de la presse française.Ne pouvant décemment dénoncer le système corrompu auquel nous faisons face sans en apporter la solution clé en main et ingérable sans délai, voici donc le remède à ce maux qui sévit depuis bien trop longtemps sur les internets français.Le Petit Larousse édition parle bien la France quand t'écris sur le jeu vidéo, le voici :Twitter : Dire de la merde H24Liker : Aimer ???Follower : Perdre son amour propreInsider : Denzel WashingtonGame : jeuGameplay : JouabilitéGamer : NerdNerd : NolifeNolife : joueurBackground : ContexteLoot : ButinLootboxe : Carte pokémonDesign : ConceptionLevel : NiveauLevel Design : Conception de niveauGame Design : Structure de jeuStreum : ?????Hype : EngouementDA : PnLPnL : Plan Népal LogementVoice Acting : Tf1Sound design : Partie sonoreSidekick : PartenaireSickside : NévrotiqueFeature : FuturTreehouse : CabaneState of Play : CabanonInsideXbox : Denzel Washington en club libertinHDR : DRHSkill : CompétenceSkill Tree : Arbre de compétenceSkill point : Point de compétenceExpérience point : Point d'expérienceXp : WindowsRPG : Lance roquetteJ RPG : Lance croquettePreview : PrévueReview : RevueTest : 1-2 1-2Youtubeur : [error404jobnotfound]Influenceur : Publicitaire de moins de 18 ansClipping : ClippersPopping : PoppinsTearing : Ring de théAliasing : Chant AlienTeasing : Dita vonFrame rate : Taux de rafraichissementRésolution : ONUDéfinition : Larousse1080p : 530d4K : Ku Klux Klan KaporalSSD : Division SSVR : HervéDigital : NumériqueGrinder : LevellerLeveller : Ni volerFarmer : MylènePathfinding : NissanShader : ShedarAsset : AssièteGrafizm : Manger du shedar dans une assièteStuff : EquipementHUD : RobinNPC : Nouveau Parti CapitalisteTomb Raider : Licence en perte de vitesseAssassin's Creed : Licence en crise existentielle à durée indéterminéeSonic : NécrophilieNo man's Sky : ZoophilieBioshock : HumhumphilieCloud : Héros de FFVIICloud gaming : FFVIIStream : RuisseauSteam : UisseauSeason pass : Massage avec supplémentSoftware : LogicielHardware : MatérielRemake : RefonteReboot : RedémarrageRemaster : PortageNew Game Plus : Carotte Bâton ÂneCraft : MineMine : GoblinGoblin : SkyrimNetcode : BattlefieldMatchmaking : Mise en relationFree Roam : Rhom libreCutscene : Passage à videDLC : Dans le culWork in progress : Downgrade incomingRespawn : RéapparitionBoss : HugoBoost : BurnoutNitro : Need For SpeedBoost : NitroBurnout : Need For SpeedCriterion: CimetièreSalma Hayek : SalamalekFuck le demat : AmassousDivin chauve : KratosShanks : Divin chauveShanks : KratosDamage control : comportement des fans Xbox depuis une générationGamekyo : Repaire de vanupiedsVous l'avez compris, autant certains anglicismes sont quasiment inévitable, autant le reste est largement évitable, alors si vous voulez vraiment que la France reste française, vous savez ce qui vous reste à faire. J'en appelle à votre patriotisme linguistique.Vive le Québec libre !