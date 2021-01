RATATATATA Ralé ici'aSans blaguer, cette musique, que vous pouvez entendre chez les Voodoo Boys en boucle (j'suis sûr que c'est leur musique préférée) est en fait celle... D'un artiste martiniquais ^^ ! Baron Black pour être précis... Et c'est du coup du créole martiniquais, même si les Voodoo Boyz, eux, parlent en créole haïtien (enfin techniquement c'est 2 langues très proche, on se comprend mutuellement, je comparerais ça au français québécois par rapport au français de France).Et, surprise : 80.000 vues, des commentaires de tous les pays, ça fait plaisir de voir la Martinique être découverte par le monde entier !Nos îles ont du talent ^^ !Bon moi j'enchaîne sur Conrad... Tchouss ^^ !

posted the 01/06/2021 at 01:44 AM by suzukube