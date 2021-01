Bonjour, je vous propose mon TOP 10 de cette génération. Bien sur d'autre jeux aurait pu être dedans comme Doom par exemple, mais il faut faire un choix !10/Resident Evil 2 RemakeCe remake de Resident evil 2 REMAKE, est une petite bombe, Capcom montre de nouveau qu'il est le maitre des REMAKE de qualité. Véritable leçon de level design de tous les instants avec des boss mémorables, un MisterX réellement oppressant, j'ai vécu un grand moment de jeux vidéo et de survival horror, avec une difficulté parfaitement calibrée lors des premiers RUN donnant l'impression que nous n'allons pas nous en sortir. Un des rares jeu qui m'est poussé à me mettre au SPEED RUN, et un des rares jeu que je relance souvent. Resdient Evil 2 n'a pas à rougir en termede Remake façe à son grand frère sortie il y a plus de 15 ans sur GAMECUBE, le fameux Resident Evil Rebirth.09/THE LAST GUARDIANUeda un des créateurs les plus influents des années 2000 et un de mes créateurs préférés, on ne va pas revenir sur la genèse du projet, tout le monde connaît l'histoire. Sorti en 2016 the Last Guardian ne déçoit pas, bien sûr le jeu est loin d'être parfait, mais le jeu transpire le travail bien fait, et il revient toujours à son coeur ce qui fait la force des jeux d'Ueda qu'est l'interactivité entre les joueurs et le jeu à travers TRICO, bête Intelligente qui a la différence de beaucoup d'IA de jeux vidéo ne sera pas votre chien, mais comme un être n'en faisant que parfois qu'a sa tête, parfois frustrant, mais permettant de créer un lien émotionnel comme nulle autres jeux vidéo. Un chef-d'oeuvre.08/MGS VAttendu comme le messie pas tous les fans de Kojima et de Métal Gear Solid, le jeu ne sera pas sortie sans heurte avec le divorce Kojima/Konami, mais heureusement pour nous MGSV est une grande oeuvre, certes malade, mais magnifique. C'est une véritable lettre ouverte d'amour adressé aux fans, mais il n'est aussi à l'heure actuelle toujours et encore le meilleur jeu d'action/infiltration jamais faite, Kojima et son équipe nous ont données un véritable coffre aux trésors, ou l'expérimentation donne toujours satisfaction et ou chaque situation peut être appréhendée de différente à manière. MGS V est une œuvre malade, incomplète, mais une œuvre profondément sincère d'un créateur à ses fans.07/DRAGON QUEST XIL'aventure mes amis, et quelle aventure, elle m'aura tenu en haleine pendant plus de 60h à en perdre le sommeil, une aventure telle que je n'avais pas vécu depuis le très grand Skies of Arcadia. Dragon Quest XI reste sur les rails mis en place depuis sa création mais n'oublie pas de dépoussiérer un peu sa formule, avec une aventure plus simple, plus rythmé, des ajouts pour améliorer le périple du joueur (comme les feux de camp permettant de reprendre toute sa vie et magie), une histoire simple des forces du bien contre les forces du mal, une histoire vieille comme le monde, mais raconter de manière brillante surtout grâce à tous ses PNJ inoubliable que vous croiserez, tantôt comique, parfois tragique (l'Iglou a bien failli verser sa larme). Dragon Qu'est XI est un véritable bol d'air frais, et en ses temps un peu sombres, c'est un jeu qui fait du bien vous sortirez avec un sourire comme jamais06/CELSETECéleste, un jeu de plate-forme hardcore, racontant l'ascension du mont céleste par la jeune Madeline. J'en parle souvent de Céleste, mais ce jeu est une véritable leçon de level design et de narration. Matt Thorson et son équipe nous ont concocté 8 niveaux de bases, avec simplement 3 actions, sauté, dasher et s'agripper, le développeur va déployer une inventivité sans failles, puisque chaque niveau aura des nouveaux éléments de gameplay et pour arriver dans un final explosif où toutes les idées se rejoignent le tout dans une bien vieille lance qui fait plaisir. Céleste est un chef-d'oeuvre et plus de se permettre de traiter la dépression, rarement exploité dans les jeux vidéo le tout en raccord avec le level design et le gameplay, chapeau bas.05/NIER Automata :Ça, c'est la claque venue de nulle part, je n'en attendais rien, bien sûr beaucoup de gens en parlaient, mais franchement, les robots en mode maids, je ne sais pas ça m'inspirerait pas des masses, même venant de Platinum Games et Yoko Taro on le sait capable du meilleur (nier) comme du pire (Drakengard 3). Grand bien m'a pris de le faire. Difficile de parler de Nier Automata par peur de trop en dévoiler, mais Yoko Taro et Platinum ont accouché d'un jeu d'un jeu qui m'a retourné, alors oui le gameplay n'a rien de révolutionnaire et on est loin de la technicité d'un Bayo ou DMC, il va tirer son épingle dans d'autre domaines, comme par exemple son rythme complètement fou, alternant scène de contemplation et d'action totalement folle, passant d'un BTA, en jeu shoot en quelques secondes, le jeu ne va pas vous lâcher une seconde et son histoire est totalement raccord avec la gamme design du jeu. Bref fait Nier Auotmata, mais attention, vous n'en sortirez pas indemne, je vous le promets.04/HOLLOW KNIGHTHollow Knight en voilà un autre jeu qui m’a fait perdre des heures de sommeil, il est tout ce que j'adore dans le jeu vidéo, une aventure qui ne vous prend pas par la main, un level design totalement maîtrisé, une difficulté relevée, mais juste, un univers intrigant, un jeu long et remplis de secret. Hollow Knight n'est pas un jeu pour tout le monde, il demande l'investissement, impossible de le lâcher plus de quelques jours sans quoi vous vous retrouverez complètement perdu, le level design à bel être un des plus intelligents qu'il m'a été donner de jouer, il est aussi d'une complexité et d'une grandeur machiavéliques. Rentré dans l'univers Hallownest, c'est découvrir la fin d'une civilisation et c'est la mélancolie qui va prédominer tout le long de l'aventure, de plus l'ost de Christopher Larkin est fantastique. Un must have pour tous les fans de Metroid et un chef d'oeuvre tout simplement.03/SEKIROQuand vous êtes fan de Fromsotware, les premiers pas dans SEKIRO sont déstabilisants, si vous retrouvez vos marques rapidement dans la construction du monde, il en est totalement différent dans son système de combat qui est la pierre angulaire de SEKIRO, il va falloir vous réapprendre un tout nouveau système basé principalement sur les contres, tel un jeu rythme, il fallut apprendre par coeur le rythme des attaques du boss, se met alors en route une véritable danse d'une intensité rarement atteinte dans les jeux vidéo. Sekiro met en place un nouveau standard dans le ressentir des combats à l'épée, une oeuvre qui trouve totalement sa place dans l'oeuvre de Miayzaki tant dans ses thèmes abordés que dans son travail de game design.02/BREATH OF THE WILDTout a été dit ou presque sur le mastodonte Breath of The Wild, le jeu qui pour moi à mis genoux tous les autres opens worlds, proposant pour la première un monde ou le jeu et l'expérimentation est mise en avant, il n'y a rien à jeter dans breath of The Wild, de la musique, au sound design, en passant par l'ingéniosité du moteur physique et du level design attirant toujours l'oeil vers une destination inconnue ou non prévue. C'est la première fois que dans open world je ne regarde pas la carte en bas à gauche (ou droite), car elle n'indique rien, pas de point d'activité comme chez Ubi ou même Rockstar, vous êtes maitre de votre destin et de votre voyage, à vous de découvrir tous les secrets du royaume par un seul mot d'ordre : la curiosité. Un chef-d'oeuvre toujours tranquille depuis 2017, personne n'est venu effleurer son génie.01/BLOODBORNEUne des plus belles oeuvre de FROMSOFTWARE et même une des plus belles oeuvres de jeux vidéo, jouer à Bloodborne, c'est se voir convoquer les plus grandes oeuvres de la littérature gothique pour ensuite passé par l'horreur cosmique d'un LOVECRAFT, mais c'est aussi tout le romantisme du peintre Caspar David Friedrich, le tout avec comme toujours avec ce studio un level design totalement maitrisé, un gamaplay se basant sur le mouvement lors des combats, une véritable valse de la mort, et récompensant l'agressivité du joueur, qui se paie le luxe d'être raccord avec les thèmes abordés dans le jeu. Mon plus beaux cauchemars, et des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Merci From Software, Merci Miyazaki.