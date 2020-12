Chaîne que j'ai malheureusement connue que récemment, Loup Garou nous livre son expérience sur Cyberpunk 2077.Et comment dire... Son style de vidéo est... Particulier. On aime ou on déteste.Cyberpunk 2077 continue de diviser la presse, les influenceurs et les joueurs, alors que CD Project Red a promis des DLC gratuits pour le jeu, ainsi que la sortie prochaine de patch pour corriger les défauts du jeu.Le test de Sheshounet était également disponible :Il ne manque plus que le test de SAVUN pour compléter la Triforce de l'hilarité...