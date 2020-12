Bonjour je sais pas ou me tourner donc je poste un sujet ici.

J'ai acheté une xbox series x neuf sur amazon, j'ai vendu la consoles le lendemain et aujourd'hui l'acheteur me dit que la consoles est banni, que la consoles a etait volé.

Je pense que le mec c'est fait bannir et veut juste récupérer son argent.

Il travail a amazon comme livreur donc peut-être qu'il a volé une xbox series x et l'a échanger.

Il connais ou j'habite et il m'a dit au téléphone qu'il a failli débarqué chez moi quand la consoles a etait banni...