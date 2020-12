Way of life

Juste un petit message pour vous souhaiter joyeux Noël à tous, membres du site, fondateurs, redacteur Shanks et modérateursJ'espère que vous avez pu être choyez, surtout après cette année 2020 éprouvante. J'espère aussi que vous avez pu avoir, pour ceux qui le souhaitait, une PS5 ou une Xbox Series X sous le sapin (j'évite d'en faire des vidéos/photos actuellement, je sais que ça peut être frustrant), et au pire, dites vous que la période de Noël passée, les Scalpers n'auront plus de raison d'être et la demande devrait s'étaler sur le tempsBref, joyeuses fêtes, profitez en bien, et n'oubliez pas : tout ça, ce n'est que du matériel, le plus important, c'est... D'être entouré de ceux que vous aimez.Tchouss et bise sur la fesse gauche à tout le monde