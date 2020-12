Wow. Depuis la première trilogie Mass Effect, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant immiscé dans la peau d'un personnage ! J'adore les dialogues et l'influence de nos origines dans nos choix (même si j'me suis chié sur ma dernière mission en réussissant à tout négocier mais en butant le chef d'un clan à la dernière minute parce que pourquoi pas) !Entre l'ambiance à la Blade Runner, les neons partout, le sexe très présent, les romances, tout y est ^^ ! Par chance, je n'aime pas spécialement les mondes ouverts, du coup ça m'épargne de me saigner les yeux lors des voyages en voiture, mais une fois sur les lieux de ma mission...Le jeu est entièrement doublé en français (avec des doublages de qualité et une synchro labiale convaincante), c'est un vrai bonheur ^^ ! Mention spéciale à la bande son, qui me parle énormément...[J'voulais mettre la musique "Nighty City Aliens" mais je la trouve pas, c'est celle qu'on entend quand on arrive en ville pour la première fois ^^]Aller go, galerie de photos maison ^^ ! Réalisées sur Xbox Series S.J'sais pas si je vais pas faire une nuit blanche sur le jeu, c'est dur de s'arrêter une fois lancéPS : J'suis un gros fan boy j'ai acheté les figurines POP de V et je les adore ^^ !Et bonus, comme je sais que vous adorez ça : Xbox Series X vs. Xbox Series S vs. Xbox One S vs. PS5 vs. PS4