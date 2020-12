Je ne sais pas quand sera disponible le let's play, qui évidemment spoil le début de l'aventure (je ferais une vidéo de Gameplay sans spoil quand j'arriverais en ville), mais Cyberpunk 2077 est déjà disponible en Nouvelle-Zélande ^^ !Bref, bon jeu à tous! J'vous signalerais si rien ne va, pour l'instant, agréablement surpris. Faudra que je teste sur Xbox One X aussi !MAJ : Version censurée du let's play, sans mes commentaires salaces sur les grosses b*tes

En tous cas, j'suis corpo, et j'suis déjà immergé dans le jeu, j'veux pas aller au boulot today !!! J'aurais du poser un jour de congé...

Like

Who likes this ?

posted the 12/09/2020 at 12:04 PM by suzukube