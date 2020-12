NDLR : J'ai réécrit cet article sur mon blog, plus aéré, mieux écrit et mieux présenté :. Je vous le mets en début d'article, je me suis rendu compte que parcourir l'article puis voir le lien dans les commentaires, sa pa té an bon bagaye xD ! Bonne lecture---------------------Ça y est ! Après 2 semaines et demi, j'ai reçu ma PS5 ^^ ! Bon courage à ceux qui attendent encore, et loin de moi l'idée de frustrer les autres en m'exhibant - je suis super content d'avoir reçu la console, vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi excité à l'idée de jouer (non, la Series S n'avait pas vraiment eu le même effet sur moi).Première chose, oui, comme tout le monde, je m'attendais à ce qu'elle soit grosse, et en ayant la console, en la déballant, je me suis rendu compte qu'elle est vraiment lourde (je dirais dense en fait), et surtout, elle fait la taille d'une tour Micro ATX d'un PC gaming. Mais 1050Ti = je ne mettrais pas plus de 400 € la dessus uwu !Bref, je m'égare, mais passé cela, et une fois trouvée une place pour la console (voilà pépère, reste là : https://www.instagram.com/p/CITr_QNHdE8/ .)Comme le veut la tradition de @ioop, j'ai patienté jusqu'à la nuit tombée pour démarrer la console (parait que ça évite d'avoir le mauvais ventilo et une PS5 qui fait du bruit).Et... 5 détails m'ont frappés sur la console ^^ !1) Lorsque l'on configure la console pour la première fois, la Digital Edition (peut être la normale aussi ?) nous propose de télécharger un jeu que l'on possède déjà, et qui est optimisé pour la PS5 ! Alors c'est vraiment cool, on se sent pris par la main, on sent que Sony a vraiment tout fait pour que les premières secondes avec la console soit didactique et ludique. Mention spéciale à la connexion à son compte via son smartphone avec QR Code, simple et efficace !2) le disque externe de la PS4 est compatible en Plug & Play avec la PS5 ! Ayant énormément de jeux dématérialisé, et ayant pris l'habitude de les installer sur un disque dur (J'ai une PS4 Fat et une Pro c'est pour ça, la FAT avec uniquement les jeux VR et la Pro avec les jeux disque installés sur son disque dur), et bien c'est ultra facile de jouer à ses jeux sur PS5 ! Mieux encore : on peut dire à la PS5 d'installer les jeux PS4 uniquement sur ce disque externe, et ainsi réserver l'espace interne à ses jeux PS5 ! C'est l'option que j'ai choisi (je conserve mes anciennes consoles) ^^ !3) L'interface de la console est une lettre d'amour au jeux vidéo.Entre la musique, reposante, zen, et les icones des jeux, minuscules, mais faisant la part belle à l'atmosphère du jeu, avec un Key Art (Fond d'écran) immense qui s'affiche sur l'interface rendu en 4K de la console (les Xbox Series S, X, One S et One X affichent leur interface en 1080p malheureusement) avec la musique qui accompagne le jeu, c'est juste... Majestueux. On a l'impression de choisir un film sur Netflix, une grande oeuvre, on est dans l'ambiance du jeu avant même de rentrer dedans et l'interface de la PS5 s'efface, s'oublie, pour ne laisser place qu'à l'essentiel : Le jeu !(par contre je suis nul, j'étais tellement content que mon micro soit détecté que j'en parle aussi ici xD !)4) On peut jouer pendant qu'un jeu télécharge une mise à jour (et même jouer sans mise à jour !)Je pense que c'est assez explicite. C'est également le cas sur Nintendo Switch, mais impossible sur Xbox Series (et One) : Dès que les consoles de Microsoft détectent une mise à jour, c'est mort, le jeu devient injouable tant qu'on ne l'a pas mis à jour... Ici, on peut même jouer pendant l'installation/le téléchargement de la MAJ ! C'est tellement agréable, j'ai pu streamer Astrobot comme çaBon sauf qu'en vrai ça a buggué et j'ai du réinstaller le jeu. 11Go. RIP.5) Vous êtes créateur ? C'est la meilleure console pour streamer !C'est assez dingue le soin que Sony a accordé aux streamers ! Et même si la plupart sont équipés de cartes d'acquisition 1080p60fps ou 4K60fps (ouais, sauf moi, avec ma carte 1080p 30fps de chez Avermedia et qui ne veut pas investir sur sa chaîne Youtube uwu), et bien sachez que streamer depuis sa PS5 est plus agréable que jamais.La console reconnait automatiquement et toute seule les chaînes Youtube et Twitch sur lesquels vous étiez déjà connecté sur votre PS4, tout est configuré automatiquement, les messages de vos internautes s'affichent dans des bulles (Alleluia ! Fini le vilain bandeau noir sur le côté droit de l'écran), la console est capable de lire les messages pour vous avec une voix ultra sexy (enfin si vous aimez LES GOOGLE VOICES) et surtout, les notifications sont désactivés pendant les streams et les let's play... C'est simple : c'est juste parfait ! J'ai juste eu de curieux artefacts de bitrates sur Fortnite en 1080p (?) mais c'est peut être du à ma connexion en wifi, je vais explorer ça. Mais face à la Xbox Series S et sa pauvre applications Twitch, qui ne permet même pas de voir ses commentaires, y'a pas photos : toutes mes félicitations à Sony, d'autant plus que c'est intégré nativement à la PS5 All Digital ^^ !Attention : La Xbox Series S reste une bonne console, mais dans un comparatif Xbox Series S vs PS5, je serais tenté de dire qu'il n'y a même pas match, pour 100 € de plus "seulement". Soit la différence de prix entre une PS5 avec ou sans lecteur...Le Quick Resume est la seule vraie "feature" qui me manque sur PS5, je m'y suis habitué sur Series S, et, testant souvent des jeux, c'est vrai que je jongle beaucoup entre les jeux... On verra sur le long terme. La console est également notablement plus silencieuse que la PS5, mais c'est pour pinailler - techniquement, la PS5 est inaudible à 1m de distance avec le bruit ambiant de la pièce (ou le son Zen de la console).Attention, ces avis, c'est juste après 4/5 heures de jeu. Mais je suis complètement sous le charme de la console - à vrai dire, j'ai un peu peur de mon futur comportement avec ma Series S et ma One X.Je sais que beaucoup dans ma communauté voulaient voir ma réaction sur Astrobot (c'est dommage la caméra de la PS4 n'est pas compatible avec la PS5, du coup, pas de face caméra). La voici à travers un live Youtube, qui permet aussi de voir à quelle point la qualité du stream est bonne ^^ !Merci @FinalYoz d'avoir saboté mon live T_T ! C'était pas l'idée du siècle d'essayer de jouer à Demon's Soul sur sa console en attendant que le mien téléchargeEt pour me faire lyncher, j'ai passé la moitié de ma soirée sur PS5 sur Fortnite dans sa saison 5. Et j'ai adoré. Même si j'ai râlé. Tristesse.Par contre, si vous devez lacher 10€ pour le Season Pass (enfin 8 € avec la baisse de prix), prenez directement 1 mois d'abonnement au Fortnite Crew - je ferais surement un article séparé pour ça - pour 12€, vous avez 1000 Vbucks, et surtout la résiliation vous laisse l'accès au dernier Battle Pass auquel vous avez eu accès (juste chiant de devoir résillier depuis l'Epic Games Store quoi).