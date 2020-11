Jim Ryan, CEO de Sony Computer Entertainment Europe s'est exprimé à ce sujet lors d'une interview réalisée à la Paris Games Week et il semblerait que malgré la grande attente des joueurs à ce sujet, l'utilisation ne soit pas vraiment au rendez-vous :"Je sais que cela a beaucoup fait parler lors de l'E3. C'est une fonctionnalité - nous le voyons lorsque nous lançons une nouvelle console - c'est une fonctionnalité qui fait beaucoup parler.Les gens passent à autre chose très rapidement. (...) La nouvelle génération arrive et tout le monde se jette dessus.Nous préférons nous concentrer sur les nouveaux jeux."

