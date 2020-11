Demon’s Souls a un prix de vente conseillé de 70 £ sur PS5 - beaucoup plus que ce que les joueurs avaient l'habitude de payer pour les jeux PS4. Considérez-vous cela comme un juste prix pour un jeu vidéo ?



Oui, oui, je le pense. Si vous mesurez les heures de divertissement fournies par un jeu vidéo, tel que Demon’s Souls, par rapport à toute autre forme de divertissement, je pense que c'est une comparaison très simple à assumer.

Un rapport récent de Bloomberg a cité des sources suggérant que Sony envisageait un prix encore plus élevé pour les jeux de qualité premium. Les prix seront-ils plus élevés à l'avenir ?



Je peux dire que ce rapport selon lequel nous envisagions des prix plus élevés pour les AAA est catégoriquement faux.



Le prochain jeu PS5 de Naughty Dog coûtera donc 70 £ (NDLR : le prix de Demon's Souls, donc 79,99 € en France) ?



Je ne fais aucune prédiction sur quoi que ce soit qui pourrait ou non se produire à l'avenir. Je dis que les articles sur les discussions selon lesquelles nous avons considéré des prix plus élevés pour les jeux Sony dans cette fenêtre de lancement étaient catégoriquement faux.

Un autre aspect critiqué de la PS5 critiqué est ses 665 Go de stockage disponible. Call of Duty: Black Ops Cold War en prend presque un cinquième à lui seul. Même le jeu de basket NBA 2K21 a besoin de 114 Go. Est-ce un problème pour les consommateurs ?



Ce n'est pas ce que nous entendons. Nous allons évidemment regarder ce qui se passe lorsque les gens déballent leurs PlayStation et commencent à les utiliser. Nous pensons que tout ira bien. Nous sommes évidemment en mesure de surveiller l'utilisation du disque dur sur la PS4 au microscope et tout ce que nous avons vu là-bas indique que tout va bien.

