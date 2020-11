[Spoiler : Si vous détestez ce que je fais, ne lisez pas la suite et ne cliquez surtout pas sur cette LONGUE vidéo VLOG (donc où j'raconte ma vie) qui devrait vous arracher la vue et l'ouïe. En plus je dois raconter pas mal de conneries]Je vous avoue que je suis... Mindblowed. Après plusieurs jours à regarder des vidéos à droite et à gauche, au point, parfois, de "regretter" ma précommande, j'ai finalement enfin eu ma Xbox Series S, et... Sa modernité, mais également son petit côté rétro m'ont vraiment plusJ'ai une amie qui est passée à la maison (et qui techniquement y a joué bien avant moi), et figurez vous qu'elle a trouvé la console très jolie, au point d'en vouloir une chez elle (elle n'est pas spécialement console, elle en a aucune, la Nintendo Switch l'interesse sans qu'elle ne se soit investie dessus, et c'est le côté Gamepass qui l'interesse, elle a lancé HyperDot, j'savais même pas que j'avais ce jeu dans ma bibliothèque lol) !Bref, c'est une machine à découvrir, peut être pas forcément pour découvrir les jeux Next-Gen en mode "Gros graphismes, Gros niveau", mais tout simplement pour déguster les jeux Gamepass avec une fluidité à tout épreuve... Et ça plait beaucoup aux casuals.Par contre, en venant d'une Xbox One X, le manque de nouveautés de l'interface se fait un peu sentir pour moi. Être à l'aise avec le système et y être accoutumé en quelques secondes est assez décontenançant (j'en suis à ma 5 ème Xbox One mine de rien), ne donnant pas vraiment une sensation de nouveauté même si la fluidité est appréciable...Fait marrant, le retour à la Xbox One X est difficile. Malgré la résolution supérieur dans plusieurs jeux, la sensation de lourdeur au lancement des jeux se fait vraiment sentir... Et c'est d'ailleurs surement sur Xbox One X que je jouerais à Cyberpunk 2077 !La Xbox Series S restera sous mon téléviseur 4K encore quelques jours, avant de trouver sa véritable place dans ma zone streaming/travail, avec mon PCVoilà! Bon, j'ai hésité à publier sur Gamekyo, c'est surtout un vlog pour ma commu qui me demande depuis 8 jours quand est-ce que je fais l'unboxing de la Xbox Series S, mais un Unboxing 8 jours après... J'avais pas trop envie de faire un truc conventionnel, carré, sous les 5 minutes et semblables où 18.000 autres unboxing sur Youtube. J'espère que ça ne vous aura pas trop emmerdéNOTRE BOUTIQUE AMAZON : https://amazon.fr/shop/otakugamefr CODE AMI / XBOX LIVE / PSN : https://otakugame.fr/redaction/suzukube/ REJOINS NOUS SUR DISCORD : https://discord.gg/9t6qxBN ABONNE-TOI SUR YOUTUBE : http://otk.ovh/AboYtOtakugame ---Retrouvez moi :► sur Otakugame.fr : https://otakugame.fr ► sur Instagram : https://www.instagram.com/otakugamefr/ ► sur Twitter : https://twitter.com/otakugamefr ► sur Facebook : https://facebook.com/otakugamefr