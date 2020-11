J'ai reçu ma Xbox Series S (je l'adore, elle est trop mignonne, ça me rappelle mon amour pour ma Switch) MAIS je ne suis pas là pour ça !The iCollection le compare carrément à... MacBook Pro 16" à 4000 € et... Pfouuu... C'est totalement fou.Zero bruit, et capable de faire un export 4K OKLM avec un temps très, très proche au MacBook Pro 16"... Qui a un Core i9 !Je ne sais pas pour vous, mais enfin un fondeur donne un coup de pied dans la fourmilière, Intel va devoir se bouger les fesses, ça augure du bon pour les futurs ordinateur portable Gaming Ryzen ft nVidia dans les années à venir... Je suppose bien qu'ils ne voudront pas rester "coincé" chez Apple ^^' !Ptain, j'vais me ruiner en 2020 moi. Entre la Xbox, la PS5, le MacBook, les figurines de D.Va uwu...EDIT : LA REF EN TECH A PARLE (si vous parlez anglais)+ Dave2D parce que pourquoi pas.Imagine Apple se ramène dans le gaming avec ce genre de puce xD !