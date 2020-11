Hello tout le monde,Sony à éclaircie la situation pour la situation de l'audio et de l'image.Pour le Son :Il sera possible de voir un bluray UHD ou sur une platerforme de streaming en Dolby Atmos ou DTSX.Attention la PS5 ne decodera pas le son, il faudra choisir l'option bitstream. C'est votre matos qui prendra en charge le fait de decoder le son.Voici les principaux formats audio supportés par la Playstation 5:- Dolby Digital (max 5.1ch)- Dolby Digital Plus (max 7.1ch)- Dolby TrueHD (max 7.1ch)- DTS (max 5.1ch)- DTS-HD High Resolution Audio (max 7.1ch)- DTS-HD Master Audio (max 7.1ch)- AAC (max 5.1ch)- Linear PCM (max 7.1ch)- "Dolby ATMOS and DTS:X available for Blu-ray and Ultra HD Blu-ray disc video"ImagePour le moment Sony a confirmé que la PS5 aura du HDR 10 mais pas le HDR 10+ ou Dolby Vision qui pour le moment est transformé en HDR10.Pour faire simple le HDR10 est statique, le HDR10+ dynamique. Le Dolby Vision est dynamique capable d'afficher des couleurs plus profondes allant jusqu'à 12 bitles infos sur : https://www.hdnumerique.com/actualite/articles/18771-ps5-manquements.html