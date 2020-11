La next-gen est enfin réelle et à la portée de certains (dont moi-même)Du coup, quelles sont vos impressions après cette journée en possession de la bête ?Pour ma part, j’ai découvert une console dans un package vraiment classe, soigné .... l’émerveillement d’une nouvelle console est intacte, malgré des dizaines d’unboxing 34 piges passés.- La console est belle, j’avais du mal au début, mais ce monolithe se fond parfaitement dans le décor, elle pèse son poids mais est très compacte et respire la puissance- La console ne fait pas un bruit, c’est à se demander si elle est allumée (je joue à AC).- L’interface reste la même, c’est ultra fluide (enfin) et on ne s’y perd pas si on a déjà eu une Xbox One- Je n’ai pris qu’Assassin’s Creed et pour l’instant, c’est vraiment un régal, le scénario a l’air bien ficelé et le 60fps sur un open-world c’est quand même une grande première.- La console ne chauffe pas, elle reste froide en bas et dissipe un peu de chaleur au-dessusBref, pour l’instant c’est du tout bon, Microsoft n’a plus qu’à envoyer la sauce