Let's Play

Gamersyde vous propose une vidéo en 4K, à télécharger et à regarder directement sur votre écran de TV... C'est à couper le souffle. Le Ray Tracing est tout simplement éblouissant...Quand je dis non compressé, j'entends comme des malpropres par Youtube - je sais que la vidéo reste compréssée en MP4, mais on a quasiment le résultat à l'écran délivré par une PS5.Vous pouvez la visionner sur Youtube, mais la compression vous fera perdre énormément en qualité.La PS5 sera disponible le 19 novembre prochain (ce sera un jeudi). Des consoles devraient être disponible en précommande sur le site de la Fnac... Et la demande risque d'être très, très forte...