Les Berserks et tout vous on deg ? Franchement ça passe a coté de ça:Ex-Arms, manga de SF un peu ecchi plébiscité par Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter) aura le droit a une adaptation en animé et comme les 3/4 des adaptations de seinen SF il faut évidement que se soit en CG dégueulasse, sauf que là on a atteint un certains palier et le pire c'est que c'est financé par Crunchyroll, autant vous dire qu'ils se font defoncer sur Youtube.