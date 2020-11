Un très célèbre influenceur français nous fait un comparatif complet de Devil May Cry 5 Special Edition, par rapport à la versions PS4 du jeu !On découvre également l'apport du Ray Tracing, le tout dans une vidéo entièrement en français.Petit à petit, des images de Gameplay de la PS5 infusent le web français, ça fait plaisir !

Who likes this ?

posted the 11/03/2020 at 09:05 PM by suzukube