Plusieurs jeux d'Ubisoft pour la PlayStation 4 seront incompatibles avec la PlayStation 5





«Nous avons retiré l'article Ubisoft Connect et le message de forum sur la compatibilité ascendante pour le moment car il peut y avoir des inexactitudes concernant les titres Ubisoft qui seront jouables sur PS5.»





Suite à la communication initiale d'Ubisoft, des joueurs ont remarqué la présence de deux niveaux de comptabilités dans le PlayStation Store : compatible et bootable. Les titres bootables, dont font partie les jeux listés par Ubisoft, peuvent, selon la boutique en-ligne de Sony, présenter des erreurs ou un comportement inattendu et certaines fonctionnalités disponibles sur PS4 peuvent être absentes.





Lorsque vous jouez à ce jeu sur une PS5, il se peut que des erreurs s'affichent, qu'il ne se comporte pas comme prévu ou que certaines de ses fonctionnalités disponibles sur une PS4 ne soient pas accessibles. Pour jouer à ce jeu sur une PS5, il est peut-être nécessaire de mettre à jour votre système avec la version la plus récente du logiciel système.



Environ 120 jeux affichent ce statut, dont :



A Summer with the Shiba Inu

APB Reloaded

Active Soccer 2 DX

Anomaly 2

Ape Escape 2

Assassin's Creed Chronicles – Trilogy

Assassin's Creed® Chronicles: Russia

Assassin's Creed® Syndicate

Assassin's Creed® Syndicate Gold Edition

Assetto Corsa

Batman: Return to Arkham

Battlezone Gold Edition

Call of Duty®: Black Ops 4

Call of Duty®: Infinite Warfare

Clan N

Close to the SUN

Crossout

Doom Eternal

DOOM VFR

DYNASTY WARRIORS 8 Empires

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

Darius Cozmic Collection Arcade

Dead Island Definitive Collection

Dead Nation™ Apocalypse Edition

Deliver Us The Moon Digital Deluxe

Dino Frontier

Disney Classic Games : Aladdin and The Lion King

Doki-Doki Universe™

Dungeon Rushers

EA Family Bundle

EA Sports NHL 19

EVE: Valkyrie

Eagle Flight and Werewolves Within PSVR Bundle

Entwined™

Everybody's Golf

Feral Fury

Frisky Business

GRIP

GRIP Digital Deluxe

Ghostbuster: The Video Game Remastered

How to Survive: Storm Warning Edition

KickBeat Special Edition

Lara Croft and the Temple of Osiris

Let's Sing 2018

LittleBigPlanet 3

MLB The Show™ 18

MLB® The Show 16™

MLB® The Show™ 17 All Star Edition

MLB® The Show™ 19

Mafia III

Mafia III: Definitive Edition

Mafia: Trilogy

Manhunt

Metal Slug Anthology

NBA 2K19

NBA 2K19 + NBA 2K Playgrounds 2 Bundle

NBA 2K20

Nobunaga's Ambition: Sphere of influence

Need for Speed

Need for Speed™ Ultimate Bundle

OKAGE: Shadow King

Operation Warcade

Paddle Vs Paddle

Pinball Arcade

Project CARS

Pure Hold'em World Poker Championship

Pure Pool

Pure Pool Snooker Bundle

RIGS Mechanized Combat League

Realm Royale Bass Drop Bundle

Realm Royale Cute But Deadly Pack

Realm Royale Founder's Pack

Rockstar Games PS2™ Classics Bundle

Roundabout

SENRAN KAGURA Burst Re:Newal

SENRAN KAGURA Burst Re:Newal Shinobi Rivals Edition

Senran Kagura Estival Versus

SENRAN KAGURA Peach Beach Splash

Smite

Saint Seiya Soldiers' Soul

Sea of Solitude

Shuttle Commander

Sleeping Dogs

Space Junkies

Star Trek™: Bridge Crew

Super Kids Racing

Super Stardust™ Ultra

Super Stardust™ Ultra VR

Tennis World Tour

Tennis World Tour Legends Edition

The Escapists + The Escapists 2

The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR

The Pure Bundle

The Surge

The Walking Dead: The Complete First Season

The Warriors

Tooth and Nail

Tropico 6 El Prez Edition

True Fear: Forsaken Souls - Part 2

Until Dawn: Rush of Blood

Valhalla Hills - Definitive Editiuons

WRC 8 Deluxe Edition FIA World Rally Championship

WRC 8 FIA World Rally Championship

Werewolves Within

Wired Horror Bundle

Wired Italian Adventure Bundle

Zero Escape: The Nonary Games