The Last of Us II : c'est pour février 2020 ! [UP3]

C'était la grande attente de ce toujours aussi court State of Play et on a donc pu repartir avec le plus important :a non seulement eu droit à son premier vrai trailer mais également une date de sortie officielle, à savoir le 21 février 2020.Entre lui,ou encore, on peut dire que les potentiels prétendants au GOTY 2020 ne vont pas perdre de temps.UP :- Sauf erreur, Sony indique dans son communiqué que le jeu tiendra sur deux Blu-Ray (multi ?) et que l'on devrait avoir au moins une édition limitée avec petit artbook (48 pages), steelbook et thème dynamique.UP2 :- Toutes les éditions ci-dessous.UP2 :- En VOSTFR, c'est encore mieux.