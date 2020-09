Smash Bros Ultimate : RDV demain à 16h00 Smash Bros Ultimate : RDV demain à 16h00

Il est temps de ressortir les paris : Nintendo annonce que c'est demain (jeudi donc) à 16h00 que sera dévoilé le prochain personnage de Super Smash Bros. Ultimate avec une vidéo spécialement dédiée mais néanmoins bien plus courte que les habitudes de Sakurai (peut-être un peu trop occupé) : seulement trois petites minutes.



On croise les doigts pour une sortie dans la foulée et on retourne spéculer jusque là.