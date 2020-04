The Last of Us : Partie II a sa nouvelle date The Last of Us : Partie II a sa nouvelle date

Et on s'y attendait au point d'avoir dû modifier le précédent article pendant l'écriture : comme l'indiquait les rumeurs, le report de Ghost of Tsushima est également dû à un véritable décalage du calendrier de Sony puisque The Last of Us : Partie II interviendra en renfort.



Car oui, c'est bien le prochain bébé de la team Naughty Dog qui arrivera en juin, et plus précisément le 19 !



(Note :

Vous avez suivi l'affaire mais on ne saura que trop vous conseiller de faire en attendant gaffe aux personnes mal intentionnées vu que l'essentiel du scénario a été leaké sur la toile depuis ce week-end.)