Super Smash Bros Ultimate : un lancement qui brise tous les records Super Smash Bros Ultimate : un lancement qui brise tous les records

Après avoir parlé de quelques uns des gros territoires, c'est maintenant un chiffre d'ordre mondial qui nous parvient par l'intermédiaire du groupe économique Nikkei : Super Smash Bros Ultimate, c'est 5 millions de ventes en seulement 3 jours (physique & dématérialisé). Il s'agit donc officiellement du meilleur lancement de l'histoire de Nintendo sur une console de salon, mais pas que.



Car toujours dans le domaine des consoles de salon, c'est ni plus ni moins que le meilleur démarrage tous constructeurs confondus, dépassant le record de Microsoft (supposé (*) être Halo 4) ainsi que Sony (Spider-Man et ses 3,3 millions en 3 jours).



Avec des chiffres aujourd'hui bien plus haut (dix jours après le lancement, c'était 5 millions uniquement en comptant le Japon et les USA), le titre a toutes les chances de voir très vite arriver la barre des 10 millions, avec pour souhait sur la longueur d'en ajouter 3 de plus pour dépasser l'épisode Wii, actuel tenant du titre.



(*) Pas de données précises mais par rapport aux revenus générés, Halo 4 a dû taper entre 4 et 5 millions de ventes en 5 jours.