L’EDITEUR DE L’ANNEE

LA DECEPTION DE L’ANNEE



3. Sea of Thieves (PC, X.One)

2. Fallout 76 (PC, PS4, X.One)

1. Red Dead Redemption 2 (PS4, X.One)

LA BANDE-SONORE DE L’ANNEE



3. ”I HAVE A PLAN” (PS4, X.One)

2. God of War (PS4)

1. Super Smash Bros Ultimate (Switch)

LA DIRECTION ARTISTIQUE DE L’ANNEE



3. Dragon Ball FighterZ (Multi)

Aussi appelé “OMG c’est plus beau que les dessins animés!”

2. God of War (PS4)

1. ”Bouillie de Pixels” (Switch)

Aussi appelé Octopath Traveler sous son nom commercial

L’INDE DE L’ANNEE



5. Kingdom Comes Deliverance (PC, PS4, X. One)

4. Monster Boy & The Cursed Kingdom (Multi)

3. Dead Cells (Multi)

2. Celeste (Multi)

1. Hollow Knight (Multi)

LE JEU DE L’ANNEE





5. Dragon Quest XI (PS4) / Astrobot (PS VR) / Assassin’s Creed Odyssey (PC, PS4, X.One)

4. Spiderman (PS4)

3. Red Dead Redemption 2 (PS4, X.One)

2. Super Smash Bros Ultimate (Switch)

1. God of War (PS4)

BOIIII!!!



